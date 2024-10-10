Со Снуп Догга сняли обвинения в убийстве

Суд официально снял обвинения в убийстве 1993 года с рэпера Снуп Догга

Известный рэпер Снуп Догг больше не является обвиняемым по делу об убийстве 1993 года. Об этом сообщает портал TMZ.

Кельвин Кордозар Бродус — младший (настоящее имя Снуп Догга), а также его телохранитель Маккинли Ли обвинялись в убийстве члена одной из уличных банд в парке Лос-Анджелеса в 1993 году. Музыкант был арестован через два года, после исполнения трека Murder Was The Case, посвященного убийству, на церемонии вручения премии MTV.

Спустя 28 лет Снуп подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него, суд удовлетворил просьбу музыканта.

Ранее сообщалось, что рэпер стал одной из главных звезд Олимпийских игр в Париже.