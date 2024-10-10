Сразу несколько летевших в Екатеринбург самолетов резко сменили курс и сели в другом месте

Три летевших в Екатеринбург самолета вынужденно приземлились в Челябинске

Сразу несколько летевших в Екатеринбург пассажирских самолетов резко сменили курс и вынужденно сели в другом месте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале международного аэропорта Кольцово.

Непредвиденная ситуация произошла вечером 9 октября с тремя лайнерами, следовавшими в столицу Урала из Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского и Дохи. В пресс-службе авиагавани сообщили, что причина ухода бортов на запасной аэродром связана с рейсом WZ-1098 Астана — Екатеринбург. Во время приземления у воздушного судна сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси.

Несмотря на это, самолет благополучно сел в аэропорту назначения, где его встретили оперативные службы. Высадка пассажиров прошла прямо на взлетно-посадочной полосе, а сам борт отбуксировали на стоянку. Однако пока полоса была занята, экипажи трех других самолетов решили приземлиться в Челябинске. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее летевший в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 9 октября со следовавшим из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.

