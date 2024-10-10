Столтенберг исключил отказ НАТО принимать новых членов

Столтенберг: НАТО не могла отказать Украине, Швеции и Финляндии во вступлении

НАТО не могла отказать Украине, Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

«Конечно, НАТО не могла сказать, что мы закрыли путь в альянс не только для Украины, но и для Финляндии и Швеции. Они (Россия — прим. "Ленты.ру") хотят, чтобы мы прекратили любое дальнейшее расширение», — заявил бывший генсек, комментируя письмо президента России Владимира Путина от 2021 года с требованием не расширять НАТО на восток.

Столтенберг отметил, что требования, сформулированные в письме, не были для него неожиданностью, так как Россия их излагала и до послания Путина.

Бывший генсек заявил, что также не мог гарантировать отказ от присутствия войск в восточной части блока, так как это означало бы «введение чего-то вроде членства в НАТО первого и второго сорта».

В интервью Столтенберг также выразил мнение, что оказание военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт.