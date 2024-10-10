Странам БРИКС спрогнозировали высокие темпы экономического роста

Глава Минфина РФ Силуанов: средний темп роста ВВП стран БРИКС составит 4,4 %

Средний ежегодный темп роста экономик стран БРИКС составит 4,4 процента в 2024-2025 годах. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Силуанов отметил, что страны БРИКС являются главными драйверами роста мирового ВВП. Их доля в глобальной экономике продолжает расти и в настоящее время составляет 36,7 процента. «Страны БРИКС являются локомотивом экономического роста в мире», — заявил Силуанов в ходе выступления на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы.

В ходе встречи со своими коллегами и управляющими центробанками стран БРИКС Силуанов добавил, что средние темпы экономического роста в блоке сейчас кратно опережают динамику ВВП государств «Большой семерки» (G7). Так, в объединении ведущих западных стран ежегодный показатель составляет 1,7 процента. «Понятно, кто более динамично развивается», — резюмировал глава Минфина.

В состав БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В 2024 году председателем объединения выбрали РФ. С момента создания блока в 2006 году удельный вес объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС), согласно данным Всемирного банка, вырос на 10,2 процентного пункта. В свою очередь, доля G7 в глобальной экономике в 2023 году, напротив, сократилась до 29 процентов.