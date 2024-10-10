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09:42, 10 октября 2024Путешествия

Стюардесса в мини сделала фото в самолете в необычной позе и взбудоражила иностранцев

Фото: @mariana_kebich

Бортпроводница ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в самолете в необычной позе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в короткой черной юбке и белой рубашке, сидя на тележке, которая предназначена для обслуживания пассажиров. Свой образ девушка дополнила черными туфлями на высоком каблуке.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Королева», «Вау», «Красивая», «Крутая», «Очень милая», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Во-первых, по словам бортпроводницы, им запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя.

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      Фариза Бацазова
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