Тема бала Met Gala 2025 встревожила публику из-за культурной апроприации

Новая тема предстоящего благотворительного бала Met Gala 2025 встревожила публику из-за возможной культурной апроприации. На комментарии и посты в соцсетях обратили внимание журналисты New York Post (NYP).

Выставка получила название Superfine: Tailoring Black Style: она будет посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века. Ее председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Источником вдохновения для организаторов бала послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». Выставка покажет гостям, как чернокожие мужчины «трансформировались из рабов, стилизованных под предметы роскоши и приобретаемых как любой другой символ богатства и статуса, в автономные личности, которые в настоящий момент стали мировыми законодателями моды».

Объявление новой темы вызвало волну обсуждений в соцсетях: обеспокоенные пользователи напомнили стилистам о культурной апроприации. «Меня одного нервирует эта тема?», «Надеюсь, никто не попадется на культурной апроприации», «Звучит как катастрофа», «Стилисты, берегитесь», — высказывались комментаторы.

В этом году бал Mat Gala прошел под темой «Спящие красавицы: пробуждение моды» и был посвящен 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен.