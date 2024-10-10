Трампа заподозрили в нарушении закона из-за якобы звонка Путину

Axios: Трампа могут обвинить в нарушении закона из-за якобы звонка Путину

Кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа могут обвинить в нарушении закона из-за якобы звонка российскому лидеру Владимиру Путину о котором написано в книге журналиста-расследователя Боба Вудворда. Об этом сообщает портал Axios.

«Представитель предвыборного штаба Харрис заявил изданию Axios во вторник, что участие Трампа в дипломатической деятельности за пределами правительства может быть незаконным в соответствии с Законом Логана. Эту точку зрения поддержала в среду бывший советник [президента США Джо] Байдена в Белом доме Сьюзан Райс», — отмечается в материале издания.

Закон Логана — один из старейших американских законов, принятый в 1799 году. Он запрещает гражданам как частным лицам без разрешения участвовать в дипломатических отношениях с иностранными правительствами, если те «находятся в споре» с США. Нарушение закона может повлечь за собой штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее журналист-расследователь Боб Вудворд опубликовал в своей новой книге информацию, согласно которой Трамп якобы несколько раз звонил Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Отмечалось, что в книге описывается сцена, когда американский политик в начале 2024 года якобы приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с российским лидером по телефону.