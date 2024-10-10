ЦБ разрешил банкам увеличивать проценты по ипотеке

Центробанк (ЦБ) отменил ограничение для банков полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке до 31 марта 2025 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение «позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке». Финансовые организации при этом не будут рисковать нарушить законодательство по предельному уровню ПСК — суммы, которую заемщик должен вернуть банку за весь срок пользования займом. У россиян таким образом сохранится возможность взять ипотеку, хоть и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья, отметили в регуляторе.
Риски увеличения долговой нагрузки ипотечников будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками. Для других займов ограничения сохранятся.
В сентябре 2024 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,81 миллиона рублей — это максимум с 2013 года. По сравнению с августом 2024 года показатель увеличился на 4 процента, а по сравнению с сентябрем 2023-го — на 16 процентов. Выдачи кредитов на жилье остаются низкими на фоне завершения массовой льготной ипотеки и слишком высоких ставок. В годовой динамике объем выдач упал на 62 процента.