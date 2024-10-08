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16:27, 8 октября 2024Экономика

Размер ипотеки в России достиг рекорда за 11 лет

Средний размер ипотечного кредита в России достиг максимума с 2013 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В сентябре 2024 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,81 миллиона рублей — это максимум с 2013 года. Такие данные приводят специалисты аналитического агентства Frank RG, пишут «Ведомости».

По сравнению с августом 2024 года показатель увеличился на 4 процента, а по сравнению с сентябрем 2023-го — на 16 процентов, отмечают аналитики. Выдачи кредитов на жилье остаются низкими на фоне завершения массовой льготной ипотеки и слишком высоких ставок. В годовой динамике объем выдач упал на 62 процента, подчеркнули эксперты.

В ВТБ рассказали, что средний чек по ипотеке растет с 2013 года из-за общего подорожания жилья — в некоторых регионах за 11 лет оно подорожало в три раза. Повлияло также введение обязательного субсидирования процентной ставки для выдачи льготной и обычной ипотеки, считают специалисты.

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В последние месяцы средний размер ипотеки растет из-за того, что клиенты, которым нужна не очень большая сумма, стремятся избежать кредитов по высоким ставкам и заменяют их рассрочками. Влияет и перетекание сделок из регионов в столицы, где размер ипотеки и стоимость жилья выше. В регионах при этом кредиты на жилье становятся недоступными из-за невысоких доходов.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят создание в России нескольких новых ипотечных программ. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах.

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      Нина Ташевская
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