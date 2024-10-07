Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:41, 7 октября 2024Экономика

В России собрались создать несколько новых программ ипотеки

Депутат Аксаков: Госдума обсудит создание нескольких новых программ ипотеки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России собрались создать сразу несколько новых программ ипотеки — предложения по ним начнет обсуждать Госдума экспертами и с представителями Минфина в осеннюю сессию. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть инициатива ввести строительную ипотеку в регионах, где ведется масштабное строительство — как жилья и инфраструктуры, так и промышленных объектов.

«По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ», — добавил Аксаков. На фоне дефицита кадров в стране могут появиться очень точечные программы льготной ипотеки, допустил депутат. При этом массовую льготную ипотеку на новостройки парламентарий назвал ошибкой.

Ранее Аксаков заявил, что с весны 2025 года в России может появиться альтернатива ипотеке. Речь идет о жилищно-накопительных вкладах, с помощью которых можно будет отложить деньги на первоначальный взнос по кредитам.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Дуров раскрыл реакцию на беременность своей девушки. Он узнал о ребенке на допросе

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      Губернатор раскрыл подробности отражения атаки ВСУ на Воронежскую область

      Россия стала поставлять Европе больше газа

      Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

      Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму

      В России собрались создать несколько новых программ ипотеки

      Российский военный рассказал о специфике боев в Курской области

      Россиянин описал цены на Чукотке фразой «могут доходить до 400 рублей за десяток яиц»

      На Wildberries появился российский автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше