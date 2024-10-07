В России собрались создать несколько новых программ ипотеки

Депутат Аксаков: Госдума обсудит создание нескольких новых программ ипотеки

В России собрались создать сразу несколько новых программ ипотеки — предложения по ним начнет обсуждать Госдума экспертами и с представителями Минфина в осеннюю сессию. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть инициатива ввести строительную ипотеку в регионах, где ведется масштабное строительство — как жилья и инфраструктуры, так и промышленных объектов.

«По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ», — добавил Аксаков. На фоне дефицита кадров в стране могут появиться очень точечные программы льготной ипотеки, допустил депутат. При этом массовую льготную ипотеку на новостройки парламентарий назвал ошибкой.

Ранее Аксаков заявил, что с весны 2025 года в России может появиться альтернатива ипотеке. Речь идет о жилищно-накопительных вкладах, с помощью которых можно будет отложить деньги на первоначальный взнос по кредитам.