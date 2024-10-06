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09:02, 6 октября 2024Экономика

В Госдуме раскрыли сроки появления в России альтернативы ипотеке

Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах начнет работать с весны 2025 года

Фото: PxHere

Россияне смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке благодаря закону о жилищно-накопительных вкладах. Это можно назвать альтернативой ипотеке, которая вступит в силу и начнет работать с весны 2025 года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — уточнил парламентарий. По его словам, такие вклады позволят копить внушительные суммы денег, которые требуются на оплату первого взноса за квартиры.

По условиям договора, банк возьмет деньги вкладчика, начислит проценты и направит накопленные средства на оплату выбранного гражданином жилья, либо на фнансирование его доли в собственности. При этом для россиян сохранится повышенное страховое покрытие по вкладам, что уверит население в надежности подобного инструмента.

Подобный новый вид вкладов, основанный на договорах жилищных сбережений, вводится для улучшения жилищных условий россиян. Воспользоваться ими смогут только физлица со значительным сроком действия — один год.

Ранее руководитель управления прямых продаж ГК ФСК Екатерина Чурюкина спрогнозировала, что жители России столкнутся с еще большим ужесточением условий выдачи ипотеки в 2025 году. В таких условиях наиболее выгодным вариантом ипотечного кредитования специалисты видят семейную программу.

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      Александра Синицына
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