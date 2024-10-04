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13:43, 4 октября 2024Экономика

Россиянам предсказали ужесточение условий ипотеки

Эксперт Чурюкина: условия по ипотеке ужесточатся в 2025 году
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне столкнуться с еще большим ужесточением условий выдачи ипотеки в 2025 году. Таким мнением с «Праймом» поделилась руководитель управления прямых продаж ГК ФСК Екатерина Чурюкина.

«Некоторые успешные программы, такие как траншевая ипотека, субсидии от застройщиков и банковская ипотека становятся под угрозой. Условия выдачи ипотеки еще более ужесточатся», — предсказала она. По словам эксперта, предстоящий год выдастся сложным и для девелоперов: ситуация на рынке скажется как на финансовых инструментах, так и на ценах. Вдобавок рынок будет адаптироваться к единому ипотечному стандарту, разработанному с целью минимизации рисков при сделках и лучшего информирования заемщиков.

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Наиболее выгодным вариантом ипотечного кредитования специалисты видят семейную программу. Полной ее отмены на фон сворачивания госипотеки эксперты не прогнозируют, ведь в отличие от других программ она носит стратегический характер и работает на улучшение демографии, а не только жилищных условий. Однако ограничения могут коснуться и этой программы льготного кредитования. Уже сейчас банки корректируют размер первоначального взноса — впоследствии в сделку могут включить дополнительные банковские продукты либо вовсе повысить ставки.

Говоря об ипотеке в целом, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова советует не медлить с оформлением кредита, ожидая снижения ставок. «Снижение рыночных ставок не будет быстрым. Ведь ЦБ РФ дает прогноз по постепенному снижению ключевой ставки, которая как раз влияет на рыночную ипотеку. Поэтому если сейчас есть вариант получить такую ипотеку и есть возможность ее выплачивать, стоит воспользоваться таким предложением», — считает собеседница агентства.

Предпосылок для спада цен эксперты не наблюдают — девелоперы скорее будут поддерживать спрос за счет скидок и бонусов. Вместе с тем застройщики рассматривают другие альтернативы ипотечным займам. Участники рынка обсуждают введение рассрочки, самостоятельной или совместной с банками. Также это могут быть различные ипотечные продукты, разработанные как на базе семейной программы, так и рыночной.

Ранее стало известно о падении интереса россиян к жилищным кредитам. На фоне очередного повышения ключевой ставки потенциальные покупатели предпочитают ждать и копить. В нынешних условиях стратегия становится долгосрочной: сбережений на депозитах гражданам не хватает даже на первый взнос по ипотеке.

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