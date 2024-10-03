Россияне потеряли интерес к ипотеке

Эксперт Гусев: при нынешней ставке россияне предпочитают ипотеке накопления

На фоне очередного повышения ключевой ставки россияне отдают предпочтение накоплениям. О потере интереса к жилищным ссудам в стране заявил гендиректор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев. Его слова приводит «Российская газета».

По наблюдениям Гусева, в нынешних обстоятельствах ипотечников становится все меньше, в то время как число депонентов растет. «В реалиях, когда ключевая ставка находится на экстремально высоком уровне, население все больше предпочитает копить и отказываться от ипотечных кредитов», — отметил эксперт.

Однако банковский вклад — не самое надежное средство защиты сбережений, считает Гусев. Как поясняет эксперт, в условиях экономической и геополитической нестабильности, высокой валютной волатильности вкладчики делают выбор в пользу других стратегий сохранения накоплений. Наиболее очевидным защитным активом становится недвижимость.

При этом для инвестиций в жилье имеющихся накоплений гражданам не хватает, и у них не остается другого выхода, кроме как хранить деньги в банке. Так, по подсчетам «ДОМ.РФ», 88 процентов от общего числа депозитов открыты на сумму до миллиона рублей, а средний размер составляет менее 200 тысяч рублей. Этих средств недостаточно даже для первоначального взноса по ипотеке. Необходимым бюджетом для покупки жилья сегодня обладает порядка 11 миллионов граждан, средний чек вклада которых варьируется от 1,1 до 4,4 миллиона рублей.

Подтверждают это и данные опроса. Как показало исследование института развития и ВЦИОМ, 12 миллионов семей намерены улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет, если к тому времени они будут иметь достаточный доход.

Ранее в Российской гильдии риелторов рассчитали необходимый доход для комфортного погашения ипотеки. По их мнению, семья должна зарабатывать порядка 200 тысяч рублей ежемесячно, чтобы спокойно справляться с выплатами по кредиту. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сумму оценили вдвое меньше.