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13:43, 30 сентября 2024Экономика

Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

НБКИ: комфортный для выплаты ипотеки доход вырос до 103,2 тысячи рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Комфортный для выплаты ипотеки в России семейный доход вырос на 1,5 процента с начала 2024 года и достиг 103,2 тысячи рублей. Такие данные названы в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РИА Новости.

В январе 2024 года показатель был на уровне 101,6 тысячи рублей, отмечают аналитики. Самый высокий рекомендованный доход для обслуживания ипотеки зафиксирован в Москве (223,9 тысячи рублей), Московской области (140,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (133,8 тысячи рублей), Ленинградской области (108,2 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (105,1 тысячи рублей).

Сильнее всего показатель вырос в Москве (плюс 20,8 процента), Самарская (плюс 9,1 процента), Новосибирская (плюс 8,8 процента), Волгоградская (плюс 7,5 процента) и Оренбургская (плюс 7,3 процента) области, а также Санкт-Петербург (плюс 5,5 процента).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что растут и реальные доходы граждан, поэтому ситуация с обслуживанием кредитов на жилье сильно не ухудшилась. «Вместе с тем, заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни», — добавил эксперт.

Ранее россиянам со средним доходом (75 тысяч рублей в месяц) посоветовали рассмотреть сельскую ипотеку со ставкой 3 процента годовых или дальневосточную ипотеку со ставкой 2 процента годовых.

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      Нина Ташевская
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