Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 2 октября 2024Экономика

Необходимый для погашения ипотеки доход рассчитали

Риелтор Максимович: ипотечник в России должен получать порядка 200 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если квартира в семье куплена в ипотеку, то кормилец должен получать порядка 200 тысяч рублей в месяц. Какой доход необходим для комфортного погашения жилищного кредита, «Аргументам и фактам» рассказали в Российской гильдии риелторов.

По словам руководителя комитета по ипотеке Юлии Максимович, такая зарплата компенсирует траты на ипотеку по 21 процент сроком на 25 лет. Если сумма кредита составит 5 миллионов рублей, то ежемесячный платеж выйдет около 87 тысяч рублей.

Уровень заработка, необходимый для закрытия ипотеки, высчитывается с помощь предельной долговой нагрузки. Рассчитывая необходимый доход плательщика, банк учитывает все расходы семьи: съемное жилье, наличие иждивенцев (причем не только детей) и декретный отпуск супруги. «Также следует учитывать наличие всех кредитных карт, даже если они лежат и пылятся на полке. Даже при полном лимите карты банк учтет 5-10% от общего лимита в качестве возможного платежа», — подметила Максимович.

Кроме того, банк принимает в расчет просрочки по платежам — каждая из них серьезно увеличивает долговую нагрузку и ставит под сомнение возможность реструктуризации или рефинансирования кредита. Рассчитать показатель можно, разделив сумму ежемесячных платежей по всем обязательствам на средний доход.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассчитали размер семейного дохода, с которым можно комфортно выплачивать ипотеку. По его данным, он должен составлять около 103,2 тысячи рублей, причем с начала 2024 года он вырос на 1,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в спешке покинули Угледар и сдали город российским войскам. В США рассказали, как это может отразиться на Зеленском

      Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

      Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата. Его обвинили в поддержке террористов

      Китайский производитель оценил возможность сборки машин в России

      США обвинили в разрешении Израилю безнаказанно действовать в Газе

      Стоимость нефти взлетела до максимума с 3 сентября

      Россияне бросились скупать одну марку автомобилей

      Мирный россиянин погиб при атаке дронов ВСУ на грузовые автомобили

      Похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде

      Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше