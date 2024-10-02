Необходимый для погашения ипотеки доход рассчитали

Риелтор Максимович: ипотечник в России должен получать порядка 200 тысяч рублей

Если квартира в семье куплена в ипотеку, то кормилец должен получать порядка 200 тысяч рублей в месяц. Какой доход необходим для комфортного погашения жилищного кредита, «Аргументам и фактам» рассказали в Российской гильдии риелторов.

По словам руководителя комитета по ипотеке Юлии Максимович, такая зарплата компенсирует траты на ипотеку по 21 процент сроком на 25 лет. Если сумма кредита составит 5 миллионов рублей, то ежемесячный платеж выйдет около 87 тысяч рублей.

Уровень заработка, необходимый для закрытия ипотеки, высчитывается с помощь предельной долговой нагрузки. Рассчитывая необходимый доход плательщика, банк учитывает все расходы семьи: съемное жилье, наличие иждивенцев (причем не только детей) и декретный отпуск супруги. «Также следует учитывать наличие всех кредитных карт, даже если они лежат и пылятся на полке. Даже при полном лимите карты банк учтет 5-10% от общего лимита в качестве возможного платежа», — подметила Максимович.

Кроме того, банк принимает в расчет просрочки по платежам — каждая из них серьезно увеличивает долговую нагрузку и ставит под сомнение возможность реструктуризации или рефинансирования кредита. Рассчитать показатель можно, разделив сумму ежемесячных платежей по всем обязательствам на средний доход.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассчитали размер семейного дохода, с которым можно комфортно выплачивать ипотеку. По его данным, он должен составлять около 103,2 тысячи рублей, причем с начала 2024 года он вырос на 1,5 процента.