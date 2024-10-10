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18:06, 10 октября 2024Путешествия

Турист решил поплавать в бассейне в дорогостоящем отеле Азии и не выжил

Турист из Сингапура решил поплавать в бассейне в отеле Гонконга и не выжил

Фото: Unsplash

Турист из Сингапура решил поплавать в бассейне дорогостоящего отеля Гонконга и не выжил. Об этом сообщает Dimsum Daily.

Мужчина, имя и возраст которого не уточняются, приехал на отдых в азиатский мегаполис с семьей и поселился в пятизвездочной гостинице Royal Plaza. 10 октября гость отеля потерял сознание во время купания в бассейне. Спасатели сразу же попытались оказать ему помощь, а затем отвезли его в больницу, но спасти туриста не удалось.

По данным издания, власти расследуют обстоятельства несчастного случая.

В апреле британский турист упал в бассейн в популярном туристическом комплексе европейского курорта и выжил после остановки сердца. Реанимировать мужчину получилось с помощью спасателей.

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      Алина Черненко
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