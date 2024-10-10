У Пугачевой нашли редкие картины современников Да Винчи и Рембрандта

Пугачева пыталась вывезти из России картины современников Да Винчи и Рембрандта

Алла Пугачева, покинувшая Россию, пыталась переправить за границу редкие предметы искусства из своего замка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Среди старинных предметов искусства оказались картины современников Рембрандта и Леонардо да Винчи. Впрочем, их подлинность вызывает вопросы.

Например, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» кисти художника Доменико Пулиго была написана в XV веке. Стоимость одной этой работы на аукционах начинается от 1 миллиона долларов. Примечательно, что, согласно официальным каталогам, картина не была продана за последние несколько десятилетий. Ее оригинал сейчас находится в известной коллекции «Галерея Боргезе» в Риме, и был приобретен итальянским правительством в 1902 году.

Еще одна примечательная работа из коллекции Пугачевой, также якобы оригинальная, это графика XVII века под названием «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена. Согласно информации с официального сайта американской художественной галереи «Хизер Джеймс», картина была продана в 1986 году на аукционе Sotheby's в частную коллекцию жителя Нью-Йорка.

Сообщается, что груз с картинами и другим антиквариатом должен был улететь из аэропорта Шереметьево, но из-за отсутствия полного пакета документов в вывозе было отказано. Вся коллекция Пугачевой оценивается экспертами примерно в 20 миллионов долларов или 2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что потенциальный покупатель отказался от приобретения дачи Аллы Борисовны.