Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:12, 10 октября 2024Мир

В ЕС отреагировали на обстрел миротворцев ООН израильской армией

Глава дипломатии ЕС Боррель: обстрелу миротворцев ООН Израилем нет оправдания

Фото: Aziz Taher / Reuters

Обстрелу позиций миротворцев ООН в Ливане со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нет и не может быть оправдания. С таким заявлением в соцсети Х выступил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Еще одна красная линия опасно пересечена в Ливане, произошел обстрел израильскими силами миротворцев ООН, позиции которых были известны», — написал глава евродипломатии.

Боррель добавил, что от лица европейского сообщества осуждает «этот неприемлемый акт, которому не может быть оправдания».

Ранее ЦАХАЛ атаковал смотровую вышку на территории штаб-квартиры миротворцев Временных сил ООН в ливанском Рас-эн-Накура.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале штурма армией России нескольких населенных пунктов под Курском

      Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта в Курской области

      Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии

      Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

      Рита Дакота показала внешность до и после пластики

      Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня

      Алжир отстранил крупнейшего конкурента России из тендера на закупки пшеницы

      Узбекистан заключил контракт с талибами

      Назван способ избежать синдрома «сухого глаза»

      На Украине предрекли Зеленскому проблемы из-за «плана победы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше