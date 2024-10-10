В ЕС отреагировали на обстрел миротворцев ООН израильской армией

Глава дипломатии ЕС Боррель: обстрелу миротворцев ООН Израилем нет оправдания

Обстрелу позиций миротворцев ООН в Ливане со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нет и не может быть оправдания. С таким заявлением в соцсети Х выступил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Еще одна красная линия опасно пересечена в Ливане, произошел обстрел израильскими силами миротворцев ООН, позиции которых были известны», — написал глава евродипломатии.

Боррель добавил, что от лица европейского сообщества осуждает «этот неприемлемый акт, которому не может быть оправдания».

Ранее ЦАХАЛ атаковал смотровую вышку на территории штаб-квартиры миротворцев Временных сил ООН в ливанском Рас-эн-Накура.