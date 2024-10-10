В Госдуме назвали суммы штрафов для квадроберов

Депутат Госдумы Свинцов назвал предварительные суммы штрафов для квадроберов

Рабочая группа юристов и депутатов Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды квадробинга и поправки в Административный кодекс России. Названы суммы штрафов для квадроберов. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Как сообщили изданию в Госдуме, уже сегодня за нападения на людей и домашних животных россиян можно привлекать к административной ответственности за хулиганство. Сейчас размер штрафа за хулиганство составляет одну тысячу рублей, но, согласно поправкам, он может вырасти до пяти тысяч рублей. Кроме того, за правонарушение предусмотрен арест на 15 суток.

Уточняется, что наказать могут россиянина, достигшего 16-летнего возраста. Если нарушитель окажется младше, то к ответственности привлекут его родителей. В частности, им может грозить наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — размер штрафа на сегодняшний день составляет 500 рублей. При повторном нарушении органы опеки могут поставить ребенка на учет. Как объясняют юристы, если квадробер испортил чье-то имущество, то родителям также через суд придется возместить ущерб.

«Задачи рушить семьи у нас нет. Штрафы в пять тысяч рублей приведут в чувство тех мам и бабушек, которые выгуливают детей на поводке (...) А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах», — обозначил Свинцов, отметив, что речь идет о запрете пропаганды движения, в частности, в соцсетях.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о начале работы над законопроектом по запрету пропаганды квадробинга. Изначально с инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Сергей Колунов, заявив, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Несколько парламентариев выступили против законопроекта, в частности предложив дать детям возможность «побыть детьми».

