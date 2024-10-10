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12:18, 10 октября 2024Россия

В Москве сантехник оказался в полиции из-за одной детали на паспорте

В Москве сантехник оказался в полиции из-за украинского герба на паспорте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве сантехник оказался в полиции из-за одной детали на обложке паспорта. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», он поместил на документ украинский герб.

По сведениям издания, 49-летний мужчина родился в Винницкой области Украины. Он давно переехал в Москву и устроился на работу в одну из жилищно-коммунальных компаний. Спустя некоторое время он получил российское гражданство.

8 октября мужчину остановили сотрудники полиции для проверки документов. Они усмотрели нарушение в том, что на его российском паспорте обложка с украинским гербом.

Мужчину доставили в отделение, где составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации. Через некоторое время сантехника отвезли в суд. На заседании он признал вину, однако все равно получил пять суток ареста.

Его паспорт конфисковали и передали в центр «Э» для дальнейшего уничтожения, утверждает «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что в Москве приехавшая из Донбасса 55-летняя женщина спела в караоке-баре «Коза-Ностра» песню с проукраинскими лозунгами и попала в полицию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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