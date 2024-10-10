В Офисе Зеленского опровергли готовность Киева к прекращению огня

Советник ОП Украины Литвин опроверг готовность Киева к прекращению огня

Советник Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг готовность Киева к прекращению огня по линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США и вступление в Европейский Союз. Его слова приводит издание «Интерфакс-Украина».

«Это неправда. У нас есть "Формула мира", там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», — заявил советник.

Он добавил, что другим основанием для окончания конфликта остается «План победы», который Киев в ближайшее время представит союзникам из Германии и Великобритании.

Ранее о готовности Зеленского прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии западных стран, сообщила газета Corriere della Sera. По информации издания, именно на получение этих гарантий направлено нынешнее турне украинского лидера по ЕС.