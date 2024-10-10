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10:45, 10 октября 2024Россия

В регионе России показали «многонациональный» логотип с православным храмом без крестов

Рязанское управление культуры показало логотип с православным храмом без крестов

Фото: katalinks / Фотобанк Лори

Управление культуры Рязани опубликовало логотип. Внимание на одну деталь размещенного госорганизацией изображения обратил журналист Роман Голованов в Telegram.

Изображения представляют собой купола православного храма, лишенные крестов. Вместо них купола увенчивают «непонятные кругляшки», как назвал их журналист.

«Вот там русский город Рязань. Многонационально и толерантно получилось», — написал Голованов.

На публикацию отреагировал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он задался вопросом, зачем дизайнеры, которых не устраивают кресты, используют силуэты православных храмов. Случай в Рязани — не первый в череде подобных, напомнил парламентарий.

Летом еще один случай «крестопада» был выявлен в Астрахани, где стену одного из корпусов местного вуза украсили изображениями студентов различных рас и Успенского собора, на котором отсутствуют кресты.

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      Алан Босиков
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