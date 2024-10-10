В регионе России показали «многонациональный» логотип с православным храмом без крестов

Управление культуры Рязани опубликовало логотип. Внимание на одну деталь размещенного госорганизацией изображения обратил журналист Роман Голованов в Telegram.
Изображения представляют собой купола православного храма, лишенные крестов. Вместо них купола увенчивают «непонятные кругляшки», как назвал их журналист.
«Вот там русский город Рязань. Многонационально и толерантно получилось», — написал Голованов.
На публикацию отреагировал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он задался вопросом, зачем дизайнеры, которых не устраивают кресты, используют силуэты православных храмов. Случай в Рязани — не первый в череде подобных, напомнил парламентарий.
Летом еще один случай «крестопада» был выявлен в Астрахани, где стену одного из корпусов местного вуза украсили изображениями студентов различных рас и Успенского собора, на котором отсутствуют кресты.