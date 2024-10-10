В России спрогнозировали рост урожая яблок

Глава Минсельхоза Лут: урожай яблок в РФ вырастет до 2,4 млн тонн к 2030 году

Суммарный урожай яблок в России должен вырасти до 2,4 миллиона тонн к 2030 году. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2023 году урожай яблок в России оценивался в 1,8 миллиона тонн. Таким образом, согласно прогнозу ведомства, показатель через шесть лет вырастет на 600 тысяч тонн.

Она добавила, что ситуация с урожаем яблок в России в 2024 году выдалась тяжелой. Однако через четыре года положение дел в отрасли постепенно выправится, считает Лут. «К 2028 году мы должны достичь полной самообеспеченности», — резюмировала Лут в ходе выступления на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

В июне Лут сообщила о пересмотре ее ведомством прогноза урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 до 1,5 миллиона тонн. Изменение оценки, подчеркнула она, было вызвано неблагоприятными погодными условиями. Ряд регионов столкнулись с заморозками весной. На этом фоне глава Минсельхоза заявила о проработке вопроса дополнительных поставок яблок из дружественных стран, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Президент РФ Владимир Путин призвал профильные ведомства сделать все возможное, чтобы не допустить скачков цен на популярные у граждан фрукты.