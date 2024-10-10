В России участились IT-преступления против половой неприкосновенности детей

Генпрокуратура: в РФ выросли IT-преступления против половой свободы детей

В России участились IT-преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре по итогам совещания по вопросам противодействия киберпреступлениям с участием главы ведомства Игоря Краснова.

По данным прокуроров, более одной тысячи преступлений с использованием цифровых технологий в отношении детей было совершено за 2023 и 2024 годы, почти четыре тысячи случаев изготовления детской порнографии выявлено за этот же период.

6 сентября замначальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов заявил, что в последние годы IT-мошенники вывели за границу десятки миллиардов рублей. Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023-м.