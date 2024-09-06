Ущерб от IT-мошенников оценили в миллиарды

Филиппов: IT-мошенники вывели за границу десятки миллиардов рублей

В последние годы IT-мошенники вывели за границу десятки миллиардов рублей. Ущерб от их действий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) оценил замначальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов, сообщает НСН.

По словам представителя ведомства, ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023-м.

«Происходит слив персональных данных наших граждан, которые используются представителями иностранных государств для воздействия на нашу страну. В период с 2022 года по состоянию на август 2024 года было совершено более 1,5 миллиона IT-преступлений. Мы вчера говорили про латентные преступления, поэтому, возможно, цифры гораздо больше», — отметил Филиппов.

В рамках ВЭФ-2024 зампред правления Сбера Станислав Кузнецов назвал самыми популярными и опасными схемами обмана россиян звонки мошенников по телефону и через мессенджеры. По словам представителя банка, звонки насчет необходимости перевода денег на «безопасный» счет остаются актуальными: злоумышленники либо выясняют данные карты, пароли из СМС и другую информацию, чтобы украсть деньги, либо уговаривают потенциальную жертву самостоятельно снять или перевести им деньги, в некоторых случаях даже оформив кредит.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что мошенники стали часто рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, пройдя по которым можно якобы отказаться от перевода пенсий в цифровые рубли. Злоумышленники активно эксплуатируют тему цифрового рубля, однако информация о переводе всех социальных выплат в цифровую форму не имеет ничего общего с реальностью.