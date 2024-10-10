В США заявили о попытках отговорить Израиль от ударов по ядерным объектам Ирана

Bloomberg: власти США пытаются отговорить Израиль бить по ядерным объектам Ирана

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить Израиль бить по ядерным и другим энергетическим объектам Ирана, опасаясь экономических последствий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Джо Байден предостерег Израиль от атак на ядерные объекты Ирана, а американские чиновники опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может всколыхнуть энергетические рынки», — отмечается в материале.

При этом авторы приводят данные источников, согласно которым у Соединенных Штатов мало инструментов давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кроме того, они отметили, что ситуация на Ближнем Востоке может ухудшить предвыборные позиции кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис, чем может пользоваться израильское руководство.

Ранее Байден заявил, что удары израильских вооруженных сил по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными. Американский лидер также добавил, что считает наиболее подходящим вариантом усилить санкционный режим в отношении Тегерана.