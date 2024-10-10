Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

Mash: медики ввели актера Василия Ливанова в медикаментозную кому

Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, врачи надеются, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм артиста. Также известно, что у Ливанова в головном мозге скопилась жидкость, началось кислородное голодание. Последние исследования показывали признаки онкологии.

89-летний Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября с инсультом. Позднее ему была проведена операция, во время которой врачи зафиксировали остановку сердца.

Ранее стало известно, что исполнителя роли Шерлока Холмса в культовой советской экранизации подключили к аппарату ИВЛ.