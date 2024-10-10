Влияние ураганов на президентскую гонку в США объяснили

WP: ураганы стали фактором, влияющим на президентскую гонку в США

Сезон ураганов стал одним из факторов, который оказал значительное влияние на предвыборную борьбу в США. Об этом пишет The Washington Post.

Уточняется, что ураганы «Хелен» и «Милтон» пришлись на «последний этап предвыборной кампании» — это усилило в стране острые политические разногласия в то время, когда миллионы людей готовятся пойти на избирательные участки.

Кроме того, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп критикует администрацию страны за неэффективные действия по устранению последствий урагана «Хелен». В свою очередь американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис обвиняют Трампа в распространении заведомо ложных сведений относительно этого.

Ранее стало известно, что Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. В частности, американский лидер заявил, что правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то что они не просили».