В России связали новую встречу «ядерного клуба» с обновленной ядерной доктриной

Сенатор Джабаров связал встречу «ядерного клуба» с новой ядерной доктриной РФ

Вероятно, предстоящая встреча «ядерного клуба» в Нью-Йорке связана с обновленной ядерной доктриной России, предположил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Здесь две версии может быть. Первая, что наши "не партнеры" — Британия, Франция, США будут нам угрожать. Давить на нас. Но эта версия сейчас, я думаю, не сработает. А вот вторая версия, я думаю, более верная. Мне кажется, у них там в головах что-то щелкнуло после публикации нашей новой ядерной доктрины», — высказался Джабаров.

По словам сенатора, после обновления российской ядерной доктрины Запад задумался о том, что с Москвой стоит быть в диалоге.

«Могло быть так, что они подумали, что с Россией все-таки надо садиться и проговаривать вопросы об ограничениях ядерного оружия. В любом случае диалог лучше, чем постоянное пикирование, обмен информацией в прессе, угрозы», — добавил он.

Там, я думаю, Пекин нас поддержит, что пора остановиться, не разжигать Украину. Потому что третья мировая война может стать последней и термоядерной Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что очередная встреча представителей пяти ядерных держав в формате ядерной «пятерки» пройдет в Нью-Йорке. Он отметил, что она состоится в ближайшие несколько недель, ее детали будут определены чуть позднее. Предыдущая встреча в этом формате прошла 29 февраля этого года в саудовском Эр-Рияде.

