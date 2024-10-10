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11:38, 10 октября 2024Мир

Анонсирована новая встреча «ядерного клуба»

Рябков: встреча представителей пяти ядерных держав пройдет в Нью-Йорке

Фото: Stephani Spindel / Reuters

Очередная встреча представителей пяти ядерных держав в формате ядерной «пятерки» пройдет в Нью-Йорке, она состоится в ближайшие несколько недель, ее детали будут определены чуть позднее. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сейчас на полях первого комитета [по разоружению и международной безопасности ООН] сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в "пятерке". Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — анонсировал высокопоставленный дипломат.

Предыдущая встреча в этом формате прошла 29 февраля этого года в саудовском Эр-Рияде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что формат встреч по «ядерной пятерке» претерпевает трудности из-за политических ограничений на взаимодействие, исходящее от представителей западных стран.

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      Дмитрий Сотак
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