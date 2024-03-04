МИД сообщил о встрече экспертов «ядерной пятерки»

МИД: 29 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча экспертов «ядерной пятерки»

29 февраля в саудовском Эр-Рияде прошла встреча экспертов «ядерной пятерки». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

«Состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика)», — указали в ведомстве.

Отмечается, что встреча в Саудовской Аравии прошла в рамках выполнения Москвой функции координатора в «ядерной пятерке».

В 2023 году МИД РФ заявил, что США пытается подорвать председательство России в «ядерной пятерке».