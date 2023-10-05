Россия заявила о попытке США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке»

«Ъ»: МИД РФ обвинил США в попытке подорвать председательство в «ядерной пятерке»

Россия рассматривает ситуацию с задержкой виз как попытку США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке». Об этом сообщили в МИД РФ, пишет «Коммерсантъ».

Сложившуюся с визами ситуацию во внешнеполитическом ведомстве назвали вопиющей. При этом в посольстве США в Москве «Ъ» заверили, что Соединенные Штаты «серьезно относятся к своим обязательствам как принимающей страны ООН». В американской дипмиссии подчеркнули, что ежегодно выдают «сотни виз» делегатам из России.

Ранее заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия требует запуска арбитража в отношении США из-за невыдачи виз двум дипломатам, направлявшимся для участия в переговорах в формате «ядерной пятерки».