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02:40, 5 октября 2023Мир

Россия заявила о попытке США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке»

«Ъ»: МИД РФ обвинил США в попытке подорвать председательство в «ядерной пятерке»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия рассматривает ситуацию с задержкой виз как попытку США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке». Об этом сообщили в МИД РФ, пишет «Коммерсантъ».

Сложившуюся с визами ситуацию во внешнеполитическом ведомстве назвали вопиющей. При этом в посольстве США в Москве «Ъ» заверили, что Соединенные Штаты «серьезно относятся к своим обязательствам как принимающей страны ООН». В американской дипмиссии подчеркнули, что ежегодно выдают «сотни виз» делегатам из России.

Ранее заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия требует запуска арбитража в отношении США из-за невыдачи виз двум дипломатам, направлявшимся для участия в переговорах в формате «ядерной пятерки».

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