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19:03, 4 октября 2023Мир

В МИД России потребовали запуска арбитража в отношении США

МИД: Россия требует запуска арбитража из-за невыдачи США виз дипломатам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия требует запуска арбитража в отношении США из-за невыдачи виз дипломатам, направлявшимся для участия в переговорах в формате «ядерной пятерки». Об этом заявил во время заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заместитель главы делегации России Константин Воронцов, передает РИА Новости.

«Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН. Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки"», — сообщил представитель МИД.

Воронцов также напомнил, что Россия организовывала данную встречу в качестве координатора, что не помешало американской стороне отказать в выдаче. По мнению дипломата, подобными действиями США стремятся «подорвать» российское председательство в данном формате.

Ранее США не выдали визы представителям России, которые должны были проводить и координировать переговоры «ядерной пятерки» в Нью-Йорке.

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    Максим Габриелян
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