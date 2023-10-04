Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 4 октября 2023Мир

США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

Замглавы МИД Рябков: США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

США не выдали визы представителям России, которые должны были проводить и координировать переговоры ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще не были выданы», — заявил дипломат на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в Санкт-Петербургском государственном университете.

Он отметил, что российская сторона будет искать альтернативные время и место проведения переговоров. Рябков назвал невыдачу виз «напоминанием о том, что злоупотребление американцами их функций как страны принимающей учреждение ООН продолжается».

В июле пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Крым

    В МИД прокомментировали смещение Маккарти с поста спикера Конгресса США

    В Кремле назвали необходимой проверку систем оповещения населения

    Стало известно о смерти избитого до состояния комы прохожим школьника

    Россияне назвали два самых ценных предмета в школе

    В ЕС призвали не бояться вступления Украины

    Власти Индии предупредили о риске повторения энергокризиса 2008 года

    Названы садовые культуры для плодородных почв весной

    Трамп захотел расстреливать воров

    США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости