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18:20, 23 июня 2023Мир

Россия, США, Китай, Франция и Британия провели ядерные переговоры в Каире

Госдеп США: постоянные члены Совбеза ООН провели переговоры по ядерному оружию в Каире

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООНРоссия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Об этом сообщил Госдепартамент США, созвавший встречу.

Переговоры состоялись 13-14 июня, но стало известно о них спустя неделю. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам, в них приняли участие эксперты из министерств иностранных дел и обороны пяти стран.

«Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение в тематические обсуждения представителей оборонных ведомств», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о доставке первых ядерных зарядов в Белоруссию. По его словам, связанная с этим работа будет завершена до конца лета. При этом в Москве отказались раскрывать точное число ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории соседней республики. Президент США Джо Байден назвал размещение российского ядерного оружия безответственным, а в ООН призвали Москву и Минск воздержать от применения оружия и «действовать ответственным образом».

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    Виктория Кондратьева
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