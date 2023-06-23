ООН призвала Россию и Белоруссию ответственно отнестись к ядерному оружию

Замгенсека ООН: Москва и Минск должны отнестись к размещению ядерного оружия ответственно

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло подчеркнула, что угрозы применения ядерного оружия неприемлемы, комментируя размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Цитату приводит ТАСС.

«Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами», — отметила она, призвав стороны не применять ядерное оружие.

Как говорил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва по примеру США не планирует раскрывать данные о числе тактических ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссии. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Тумара, так Минск «отвечает на действия Запада».