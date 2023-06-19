В Белоруссии назвали причину размещения ядерного оружия в республике

В ВС Белоруссии назвали размещение ядерного оружия в стране ответом на действия Запада

В Белоруссии назвали причину размещения ядерного оружия на территории республики. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) страны Виктора Тумара, так Минск отвечает на действия Запада, пишет РИА Новости.

«Первыми заговорили американцы и поляки, что россияне применят тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции. Хотя профессиональные военные не видели целей и предпосылок для того, чтобы его применять. Но американцы в информационном поле отыграли [эту тему] и начали менять свои ядерные бомбы, которые располагаются в пяти государствах Европы», — отметил Тумар.

По этой «ширмой», считает он, США скрывали свои действия, чтобы не вызвать волнений в Европе.

Глава генштаба напомнил о том, что 2022 году именно США и Польша первыми заговорили о тактическом ядерном оружии. Он также подчеркнул, что Белоруссия не намерена ни на кого нападать, а имеющееся в стране вооружение обеспечивают мероприятия стратегического сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о доставке первых ядерных зарядов в Белоруссию. По его словам, связанная с этим работа будет завершена до конца лета.