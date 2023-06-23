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14:22, 23 июня 2023Мир

Россия отказалась раскрывать данные о ядерном оружии в Белоруссии

Рябков: Москва по примеру США не будет раскрывать число ядерных зарядов в Белоруссии

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва по примеру США не планирует раскрывать данные о числе тактических ядерных зарядов, которые в скором времени будут перемещены в Белоруссию, такой же линии придерживается Вашингтон касательно информации об американском ядерном оружии в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие, и никогда точные цифры они не называют — все это какие-то оценочные параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять»? — задался вопросом дипломат.

Ранее Рябков предположил, что США будут предпринимать шаги по дальнейшему выходу из совместного с Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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    Виктория Кондратьева
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