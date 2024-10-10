Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

Президент Сербии Вучич на саммите осудил действия РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич и лидеры других стран Юго-Восточной Европы подписали декларацию с осуждением действий России на Украине. Документ был принят 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

Декларация состоит из 14 пунктов. Подписи под ней, помимо Вучича, поставили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент непризнанного Косово Вьоса Османи, президент Черногории Яков Милатович, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, премьер-министр Албании Эди Рама, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кристо, временный премьер-министр Болгарии Дмитар Главчев, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски, вице-премьер Молдавии Михаил Попшой, министр иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуйца.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В документе говорится об агрессии России и восстановлении территориальной целостности Украины

Декларация начинается с осуждения «неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессии России против Украины». По мнению авторов, действия Москвы являются преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру.

﻿Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается абсолютной. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность предоставлению постоянной многосторонней поддержки Украине и ее народу до тех пор, пока это необходимо авторы декларации об Украине

В одном из пунктов говорится о необходимости восстановить территориальную целостность Украины. Указано, что Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская должны перейти под контроль Киева. «В связи с этим мы рассматриваем так называемые выборы, проведенные в марте и сентябре 2024 года на территории Украины, недействительными», — отмечается в декларации.

Позднее стало известно, что Вучич внес в декларацию поправки

Журналисты из Хорватии поинтересовались у него, как он воспринял пункт о введении санкций против Москвы. «Должен вас разочаровать — был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призываются согласоваться с мерами ЕС», — сказал сербский лидер, его цитирует РИА Новости.

Поддерживаем территориальную целостность Украины (...), но в то же время обойдемся без введения санкций в отношении РФ, это политика республики Сербии Александр Вучич президент Сербии

Кроме того, перед принятием декларации изменили пункт о всеобъемлющей помощи Киеву — термина «военная помощь» в нем нет.

Вучич впервые за восемь лет не поздравил Путина с днем рождения

Ранее сообщалось, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. «В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что [канцлер Германии Олаф] Шольц или [президент Франции Эммануэль] Макрон не оценят этого. Герой!» — заявил популярный в Сербии адвокат Никола Лакич.

Он добавил, что раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь лишь с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его мнению, причина в том, что это стало выгодно для сербского лидера.

Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович в свою очередь рассказал, что в предыдущие годы поздравление Вучича Путину читалось во всех новостях и на всех телеканалах. «Однако в этом году полная тишина», — отметил он.