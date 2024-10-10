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12:32, 10 октября 2024Культура

Заблокированная в Европе с 2022 года яхта Сукачева покинула порт

Нидерланды выпустили из порта яхту Гарика Сукачева, заблокированную с 2022 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Нидерландах разблокировали яхту певца Гарика Сукачева. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из юридических компаний.

Яхта Pearly Bell 2, принадлежащая культовому рок-музыканту, с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик. Теперь же, согласно информации из открытых источников, судно базируется в порту турецкого курорта Тургутрейс, куда прибыло 5 октября.

О причинах разблокировки судна, которое все это время не могло покинуть верфь, не сообщается.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании Сукачева и Харатьяна.

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      Андрей Шеньшаков
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