Заблокированная в Европе с 2022 года яхта Сукачева покинула порт

Нидерланды выпустили из порта яхту Гарика Сукачева, заблокированную с 2022 года

В Нидерландах разблокировали яхту певца Гарика Сукачева. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из юридических компаний.

Яхта Pearly Bell 2, принадлежащая культовому рок-музыканту, с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик. Теперь же, согласно информации из открытых источников, судно базируется в порту турецкого курорта Тургутрейс, куда прибыло 5 октября.

О причинах разблокировки судна, которое все это время не могло покинуть верфь, не сообщается.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании Сукачева и Харатьяна.