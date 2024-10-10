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14:35, 10 октября 2024Бывший СССР

Зеленский показал детали «плана победы» премьеру Великобритании

Зеленский показал детали «плана победы» премьеру Великобритании Стармеру

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

«В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему "детали плана победы"», — написал украинский лидер.

Стороны также договорились проработать «план победы» вместе с союзниками. По мнению Зеленского, документ создаст правильные условия для «справедливого завершения» конфликта. Кроме того, глава Украины поблагодарил Лондон за поддержку Киева, включая поставки дальнобойного оружия.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал основанием для завершения конфликта «план победы». Он заявлял, что документ представят партнерам из Германии и Великобритании.

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      Кристина Есикова
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