Зеленский показал детали «плана победы» премьеру Великобритании Стармеру

Президент Украины Владимир Зеленский показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

«В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему "детали плана победы"», — написал украинский лидер.

Стороны также договорились проработать «план победы» вместе с союзниками. По мнению Зеленского, документ создаст правильные условия для «справедливого завершения» конфликта. Кроме того, глава Украины поблагодарил Лондон за поддержку Киева, включая поставки дальнобойного оружия.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал основанием для завершения конфликта «план победы». Он заявлял, что документ представят партнерам из Германии и Великобритании.