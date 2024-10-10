Жену российского бойца СВО захотели выселить из общежития

В Кургане жену бойца СВО захотели выселить из общежития

В Кургане жену российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Екатерину Селькову захотели выселить из общежития «из-за отсутствия оснований» для заключения договора соцнайма, пишет URA.RU.

Со слов россиянки, она прожила в общежитии почти 20 лет, заключив в 2005 году договор об аренде помещения с училищем сроком на 10 лет. Селькова также рассказала, что со временем здание передали администрации города, но в мэрии ей отказали в продлении договора, хотя она там прописана с ребенком.

Россиянка отметила, что ранее мэрия продлевала с ней договор, когда она находилась в сложной жизненной ситуации. «Возник долг по коммунальным услугам. Я тогда одна ребенка воспитывала. Теперь я с долгами рассчиталась, обратилась вновь в администрацию города, чтобы заключить договор найма. Но мне второй раз приходит отказ», — уточнила Селькова.

Сейчас женщина ожидает возвращения супруга, который получил ранение на фронте, и боится остаться без единственного жилья. «Идти мне некуда — другого жилья нет», — заключила она.

В администрации города, в свою очередь, пояснили, что жена участника СВО не была студенткой или работником училища, а потому у нее не было возможности приобрести право пользования спорным жилым помещением по договору специализированного найма, а в дальнейшем и социального. Сейчас в инциденте разбирается прокуратура.

Ранее в Коми вдову бойца СВО чиновники местной администрации захотели выселить из квартиры из-за одной нестыковки — договор найма жилья был заключен с супругом женщины, который с фронта уже не вернется.