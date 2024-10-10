Жители российского села свалили вышку сотовой связи из-за 5G

Mash: жители башкирского села свалили вышку связи из-за опасений о вреде 5G

Жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи. Это произошло из-за опасений, связанных с беспроводной технологией 5G, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Представитель мобильного оператора рассказал каналу, что в минувшие выходные сельчане открутили фиксирующие болты. Это привело к падению вышки на линию электропередачи.

По данным канала, это не первый подобный случай в Ташбулатово — несколько лет назад еще один столб был сбит трактором. Журналисты попытались взять комментарий у главы села, дозвониться до него не удалось.

Ранее житель Иркутска сжег вышку сотовой связи из-за страха перед 5G. На допросе поджигатель заявил, что он стал чувствовать излучения, которые мешали ему спать и «вызывали боль в глазных яблоках». Изучив информацию в интернете, он понял, что это происходит якобы из-за 5G.