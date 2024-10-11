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20:15, 11 октября 2024Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в красном белье

Фото: @karinafadey

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась снимками в откровенном образе. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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40-летняя знаменитость поделилась серией кадров, на которых она показала фигуру в нижнем белье красного цвета. При этом волосы Сысоева собрала, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — несколько колец и золотая подвеска на шее.

В сентябре Надежда Сысоева призналась в желании сделать пластику после хейта в сети. Она рассказала, что посетила кабинет косметолога из-за комплексов, связанных с разницей в возрасте с ее бывшим избранником, спортсменом Сашей Стоуном.

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      Карина Черных
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