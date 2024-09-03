Звезда Comedy Woman призналась в желании сделать пластику после хейта в сети

Актриса Надежда Сысоева заявила, что хотела сделать пластику из-за хейта в сети

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева призналась в желании сделать пластику из-за хейта в сети. Об этом она рассказала в авторской программе Ляйсан Утяшевой, видео доступно на YouTube.

Звезда заявила, что посетила кабинет косметолога из-за комплексов, связанных с разницей в возрасте с ее бывшим избранником, спортсменом Сашей Стоуном. «Писали, что у нас огромная разница в возрасте и что я старо выгляжу. Я смотрю в зеркало и думаю: "Нет, так же я выгляжу. Все в порядке"», — посетовала она.

Как уточнила Сысоева, она захотела пройти у косметолога омолаживающие процедуры. Однако специалист ее отговорил от манипуляций и посоветовал поправиться на пять килограммов и отдохнуть. Юмористка подчеркнула, что два месяца занималась спортом и смогла набрать четыре килограмма.

В августе актрису и телеведущую Екатерину Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за худобы на новых фото. Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала перед фотографом в короткой ночной рубашке с кружевными вставками. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу телезвезды.