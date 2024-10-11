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08:37, 11 октября 2024Россия

50-летнего россиянина намотало на трактор во время ремонта

В Свердловской области 50-летнего мужчину намотало на трактор во время ремонта

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Октябрьский Свердловской области 50-летнего мужчину намотало на трактор во время ремонта техники. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, россиянин был на покосе, когда трактор сломался. Он решился починить его самостоятельно. В процессе житель Урала зацепился одеждой за одну из деталей техники.

Родственники начали бить тревогу, поскольку мужчина перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его нашли, реанимировать россиянина не удалось.

До этого стало известно, что в Ростовской области рабочий тракторного завода сорвался с восьмиметровой высоты. 55-летний мужчина должен был проводить сварку на высоте, туда он отправился без страховки и каски. Сотрудник оступился и упал, медикам не удалось его спасти.

Еще раньше в Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины въехавшая в кран фура, его отвезли в реанимацию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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