В российском городе крановщика выбила из кабины влетевшая в нее фура

В Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая фура, он в реанимации

В Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая в нее фура, сейчас он находится в реанимации, пишет «Фонтанка».

По данным издания, после ДТП на строительной площадке в Невском районе российского города мужчина вылетел из кабины на высоте четырех метров.

Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с ушибами теменной области. Предварительно, у него также диагностировали закрытый перелом двух позвонков. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Челябинске на перекрытия строящегося футбольного манежа рухнул кран. Сидевший внутри кабины успел выбраться наружу.