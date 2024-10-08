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12:14, 8 октября 2024Россия

В российском городе крановщика выбила из кабины влетевшая в нее фура

В Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая фура, он в реанимации

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая в нее фура, сейчас он находится в реанимации, пишет «Фонтанка».

По данным издания, после ДТП на строительной площадке в Невском районе российского города мужчина вылетел из кабины на высоте четырех метров.

Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с ушибами теменной области. Предварительно, у него также диагностировали закрытый перелом двух позвонков. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Челябинске на перекрытия строящегося футбольного манежа рухнул кран. Сидевший внутри кабины успел выбраться наружу.

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      Елена Торубарова
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