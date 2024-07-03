Падение крана на российской стройке и застрявших на высоте рабочих сняли на видео

В Челябинске кран рухнул на строящийся футбольный манеж

В Челябинске на перекрытия строящегося футбольного манежа рухнул кран. Видео с моментом происшествия опубликовал Ural Mash в Telegram.

На кадрах видно, как многометровая конструкция падает на стальные перекрытия, которые начинают рушиться. Далее запечатлены двое рабочих, которые застряли на высоте на обломках крана, и поднимающаяся к ним корзина манипулятора.

По информации канала, перед падением крана рабочий, сидевший внутри кабины, успел выбраться наружу. Где находился второй попавший на видео мужчина, не уточняется.

Как пишет издание, пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты допустили, что причиной падения крана мог стать его перегруз. Угрозы дальнейшего разрушения объекта нет.

Ранее в Москве крановщик потерял сознание в раскаленной на солнце кабине на высоте 32-го этажа. Добраться до пострадавшего спасателям мешал ветер и нагревшаяся конструкция. Поднявшись, специалисты обнаружили, что у мужчины уже остановилось сердце.