Актеры байопика «Руки Вверх!» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль

Актеры фильма «Руки Вверх!»: в картине раскрывается история о мечте

Актеры байопика «Руки Вверх!» Энджел Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь на шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники» рассказали о создании фильма и кастинге на главную роль.

Влад Прохоров, исполнивший в фильме роль певца Сергея Жукова в молодости, рассказал, о чем эта картина.

«История про то, когда у человека появляется мечта, человек в нее верит, идет, делает все для этого — и это случается. Наверное, (...) фильм про это. Что вот когда-то маленькому Сергею Евгеньевичу захотелось писать музыку, и (...) он стал суперзвездой», — рассказал Прохоров.

Группа «Руки Вверх!», добавил актер, для него ассоциируется с первой дискотекой, первым свиданием и первым поцелуем.

«"Руки Вверх!" — для меня это были мои дискотеки, это мой детский лагерь, мои первые тоже свидания были под группу "Руки Вверх!", да. И, может быть, даже мимолетный поцелуй», — вспоминает Прохоров.

Энджел Жуков, сын Сергея Жукова, рассказал, что его отец очень трепетно подходит ко всему, что касается его творчества.

«Вот он надел наушники — начал слушать музыку: свою, не свою, переделанные версии. (...) Все слушают музыку — обычно сидят, слушают музыку. Он — очень энергично, встает, начинает [двигаться]. Я обожаю (своего отца — прим. «Ленты.ру») за его энергию, я безумно ему за это благодарен», — рассказал Энджел, исполнивший в фильме роль Сергея Жукова в юности.

Говоря о кастинге, Влад Прохоров поделился, что, придя на него, ощутил свою внутреннюю схожесть с музыкантом. «А когда поговорили — я понимаю, что вот здесь [внутри] что-то есть, понимаете, мы внутри чем-то похожи. И я понимаю, что я могу это сыграть», — заявил Прохоров.

В свою очередь, Илья Русь, который сыграл в фильме молодого Алексея Потехина, отметил, что «Руки Вверх!» — одна из немногих групп из 1990-х годов, которые по сей день сохраняют популярность и создают новые хиты.

«То есть "Когда мы были молодыми" — достаточно, относительно свежая [песня], это прям хит. Не так много, мне кажется, групп из 90-х, из двухтысячных, которые до сих пор могут сделать хит. Имевших хитов — полно. Но продолжающих их делать — одна», — сказал Русь.

Энджел Жуков же объяснил неутихающую популярность своего отца тем, что Сергей Жуков «не играет кого-то», а остается самим собой. «Он человек. Он сам свой. Он как на сцене, как и дома. Он везде такой. И я считаю, это очень большой плюс: когда человек простой, к нему есть тепло. Вот так», — сказал Энджел.

Премьера байопика «Руки Вверх!» состоялась 10 октября в кинотеатрах. Сергей Жуков, бессменный фронтмен группы, выступил соавтором сценария, продюсером и актером. Съемки картины проходили в Димитровграде, Москве и Сочи. Также ряд сцен сняли в Самаре, где началась история группы.