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14:18, 11 октября 2024Силовые структуры

Арбитражного управляющего отправили под домашний арест по делу замглавы АСВ

Суд отправил под домашний арест управляющего Воронина по делу о мошенничестве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы отправил под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, который участвовал в процедуре банкротства компании «ВДТ Строй». Об этом сообщает «Коммерсант».

Воронин проходит в качестве фигуранта дела о мошенничестве вместе с заместителем генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александром Попелюхом. Последний был арестован накануне.

По данным издания, именно в собственности «ВДТ Строй» находился автопарк «Аквамир», который оказался в залоге у обанкротившегося Межтопэнергобанка. Следствие полагает, что деньги от его эксплуатации поступали не в конкурсную массу, а к участникам аферы.

Ранее в Москве был также задержан президент и генеральный директор «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран. По некоторым данным, его поимка связана с делом замглавы АСВ Попелюхом.

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